Україна та Польща обговорили підготовку до саміту "Східного партнерства"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з очільником МЗС Республіки Польща Яцеком Чапутовичем обговорили підготовку до саміту "Східного партнерства". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Міністри обговорили питання двостороннього співробітництва, а також зусилля обох країн у протидії поширенню пандемії коронавірусу. Сторони приділили особливу увагу підготовці до майбутнього саміту "Східного партнерства" та взаємодії в рамках порядку денного "Україна-ЄС", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Яцек Чапутович запевнив у незмінній підтримці Польщею європейського та євроатлантичного вибору нашої держави, підтвердив необхідність збереження санкцій ЄС проти Росії.
Окрім того, очільники зовнішньополітичних відомств погодили графік дипломатичних контактів на найближчу перспективу.
Нагадаємо, за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, майбутнє "Східного партнерства" має бути амбітним і сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.