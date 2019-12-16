В Мін'юсті назвали кількість держреєстраторів, що призвели до рейдерства
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Мін'юсті назвали кількість державних реєстраторів, що були відключені від реєстрів через дії, що призводили до рейдерства. Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в етері ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Ми відімкнули від реєстрів 368 державних реєстраторів, в яких було сконцентровано більше всього незаконних дій, помилок, які призводили до рейдерства”, — сказав Малюська.
Також міністр додав, що буде створений фонд щодо відшкодування внаслідок таких дій.
Нагадаємо, раніше Малюська заявив, що в України вже немає системного рейдерства.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону № 0858 щодо протидії рейдерству.