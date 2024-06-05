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В міноборони рф заявили про нічну атаку БПЛА на три області: що відомо

Київ • УНН

 • 25443 перегляди

росія стверджує, що нібито збила 5 безпілотників над воронезькою, курською та бєлгородською областями.

В російському міноборони стверджують, що у ніч на 5 червня були атаковані воронезька, курська та бєлгородська області рф. У відомстві кажуть про нібито збиття 5 БПЛА. Про це УНН повідомляє із посиланням на мо рф у Telegram. 

Деталі 

В міноборони рф заявляють, що засобами ППО нібито було знищено і перехоплено 5 українських БПЛА. З яких два - над територією бєлгородської області, два БПЛА - над територією курської області та один БПЛА над територією воронезької області.

Доповнення

губернатор бєлгородської області гладков заявив, що унаслідок атаки БпЛА в російському шебекіно бєлгородської області постраждали троє осіб. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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