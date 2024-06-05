В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно

В российском минобороны утверждают, что в ночь на 5 июня были атакованы воронежская, курская и белгородская области рф. В ведомстве говорят о якобы сбитии 5 БПЛА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мо рф в Telegram.

Детали

В Минобороны рф заявляют, что средствами ПВО якобы было уничтожено и перехвачено 5 украинских БПЛА. Из которых два - над территорией белгородской области, два БПЛА-над территорией курской области и один БПЛА над территорией воронежской области.

Дополнение

губернатор белгородской области гладков заявил, что в результате атаки БпЛА в российском шебекино белгородской области пострадали три человека.