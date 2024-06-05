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Атака БпЛА в рф: 3 жінки отримали поранення

Атака БпЛА в рф: 3 жінки отримали поранення

Київ • УНН

 • 32848 перегляди

Три людини отримали поранення в результаті атаки безпілотника на службовий автобус сільськогосподарського підприємства в шебекіно бєлгородської області рф.

Унаслідок атаки БпЛА в російському шебекіно бєлгородської області постраждали троє осіб. Про це повідомляє губернатор бєлгородської області гладков, передає УНН.

Деталі

У шебекіно, що у бєлгородській області рф, службовий автобус сільгосппідприємства став об’єктом нападу з боку БпЛа. Унаслідок вибуху постраждали троє осіб.

У результаті атаки одна жінка отримала осколкові поранення черевної порожнини та лівого стегна, а друга – осколкове поранення правого стегна. Обидві доставлені бригадами швидкої до обласної клінічної лікарні для надання медичної допомоги.

Третя потерпіла спочатку залишила місце події, але вже вдома вона відчула погіршення стану. Попередньо, вона отримала струс головного мозку та контузію.

Крім того, було пошкоджено автобус.

Відповідні служби працюють на місці події.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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