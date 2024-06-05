Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

В результате атаки БпЛА в российском шебекино белгородской области пострадали три человека. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

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В шебекино, что в белгородской области рф, служебный автобус сельхозпредприятия стал объектом нападения со стороны БпЛА. В результате взрыва пострадали три человека.

В результате атаки одна женщина получила осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, а вторая – осколочное ранение правого бедра. Обе доставлены бригадами скорой в областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

Третья потерпевшая сначала покинула место происшествия, но уже дома она почувствовала ухудшение состояния. Предварительно, она получила сотрясение головного мозга и контузию.

Кроме того, был поврежден автобус.

Соответствующие службы работают на месте происшествия.

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