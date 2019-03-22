В Китаї сім людей загинули при наїзді автомобіля на натовп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули і ще стільки ж отримали поранення в п'ятницю вранці при наїзді автомобіля на натовп в китайській провінції Хубей. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю, передає УНН.
За його даними, інцидент стався близько 6:00 за місцевим часом (00:00 за київським часом) в міському окрузі Цзаоян.
Водій був застрелений поліцією, що прибула на місце.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік з психічним розладом напав з ножем на натовп людей у Китаї
Нагадаємо, у Китаї стратили злочинця, засудженого за вбивство 15 осіб у результаті автокатастрофи за участю позашляховика.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві маршрутка збила трьох осіб