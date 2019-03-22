В Китае семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По меньшей мере семь человек погибли и еще столько же получили ранения в пятницу утром при наезде автомобиля на толпу в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает УНН.
По его данным, инцидент произошел около 06:00 по местному времени (00:00 по киевскому времени) в городском округе Цзаоян.
Водитель был застрелен прибывшей на место полицией.
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Напомним, в Китае казнили преступника, осужденного за убийство 15 человек в результате автокатастрофы с участием внедорожника.
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