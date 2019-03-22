В Китае семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу

По его данным, инцидент произошел около 06:00 по местному времени (00:00 по киевскому времени) в городском округе Цзаоян.

Водитель был застрелен прибывшей на место полицией.

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Напомним, в Китае казнили преступника, осужденного за убийство 15 человек в результате автокатастрофы с участием внедорожника.

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