В ході заворушень в Гонконзі затримано більше 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Понад 100 осіб затримано в неділю в ході антиурядових демонстрацій, що супроводжувалися заворушеннями та сутичками з поліцією в Гонконзі. Про це повідомила газета South China Morning Post, передає УНН.
За її даними, після зіткнень між протестувальниками і співробітниками гонконгських сил безпеки 25 осіб були госпіталізовані з пораненнями.
Раніше повідомлялося, що поліція в Гонконзі застосовувала спецмашини з водяними гарматами і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Заворушення сталися біля урядового комплексу в районі Адміралті, а також в ряді сусідніх кварталів. Деякі маніфестанти стали кидати в правоохоронців цеглини і пляшки із запальною сумішшю та перекривати вулиці.
На початку літа в місті спалахнули масові акції протесту проти спроб влади прийняти законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати громадян на материкову частину Китаю. Незважаючи на рішення глави гонконгської адміністрації Керрі Лам відмовитися від цієї ініціативи, багато прихильників з числа молоді висловлюють готовність продовжувати акції. Вони також вимагають скликання незалежної комісії для розслідування жорстких дій поліції, звільнення всіх затриманих учасників протестних акцій, виборчої реформи для введення прямих демократичних виборів в Гонконзі.
Нагадаємо, сьогодні, у неділю, протестувальники проводять як мінімум три демонстрації в Гонконзі в 17-й поспіль вікенд антиурядових протестів, поліцейські відкрили стрілянину в повітря бойовими патронами.