В ході заворушень в Гонконзі затримано більше 100 осіб

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 15653 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 35972 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 49228 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 104669 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 75766 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 63999 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 289902 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174523 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142090 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142218 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 82897 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 78271 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 30378 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 45860 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 16787 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 104644 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 289885 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 228050 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 342357 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 357937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 8352 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 11390 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 10792 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 16977 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 83104 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

В ході заворушень в Гонконзі затримано більше 100 осіб

Київ • УНН

 • 10431 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Понад 100 осіб затримано в неділю в ході антиурядових демонстрацій, що супроводжувалися заворушеннями та сутичками з поліцією в Гонконзі. Про це повідомила газета South China Morning Post, передає УНН.

В ході заворушень в Гонконзі затримано більше 100 осіб

За її даними, після зіткнень між протестувальниками і співробітниками гонконгських сил безпеки 25 осіб були госпіталізовані з пораненнями.

Раніше повідомлялося, що поліція в Гонконзі застосовувала спецмашини з водяними гарматами і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Заворушення сталися біля урядового комплексу в районі Адміралті, а також в ряді сусідніх кварталів. Деякі маніфестанти стали кидати в правоохоронців цеглини і пляшки із запальною сумішшю та перекривати вулиці.

На початку літа в місті спалахнули масові акції протесту проти спроб влади прийняти законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати громадян на материкову частину Китаю. Незважаючи на рішення глави гонконгської адміністрації Керрі Лам відмовитися від цієї ініціативи, багато прихильників з числа молоді висловлюють готовність продовжувати акції. Вони також вимагають скликання незалежної комісії для розслідування жорстких дій поліції, звільнення всіх затриманих учасників протестних акцій, виборчої реформи для введення прямих демократичних виборів в Гонконзі.

Нагадаємо, сьогодні, у неділю, протестувальники проводять як мінімум три демонстрації в Гонконзі в 17-й поспіль вікенд антиурядових протестів, поліцейські відкрили стрілянину в повітря бойовими патронами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28