В ходе беспорядков в Гонконге задержаны более 100 человек

По ее данным, после столкновений между протестующими и сотрудниками гонконгских сил безопасности 25 человек были госпитализированы с ранениями.

Ранее сообщалось, что полиция в Гонконге применяла спецмашины с водяными пушками и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Беспорядки произошли у правительственного комплекса в районе Адмиралти, а также в ряде соседних кварталов. Некоторые манифестанты стали бросать в стражей порядка кирпичb и бутылки с зажигательной смесью, а также перекрывать улицы.

В начале лета в городе вспыхнули массовые акции протеста против попыток власти принять законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать граждан на материковую часть Китая. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Керри Лам отказаться от этой инициативы, много сторонников из числа молодежи выражают готовность продолжать акции. Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования жестких действий полиции, освобождение всех задержанных участников протестных акций, избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Напомним, сегодня, в воскресенье, протестующие проводят как минимум три демонстрации в Гонконге в 17-й подряд уикенд антиправительственных протестов, полицейские открыли стрельбу в воздух боевыми патронами.