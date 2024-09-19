В Івано-Франківську 74 людини погодилися стати мовними інспекторами - мер
Київ • УНН
У місті Івано-Франківськ 74 особи погодилися стати громадськими мовними інспекторами. Вони робитимуть зауваження тим, хто розмовляє російською в публічних місцях, та популяризуватимуть курси української мови.
Наразі в Івано-Франківську 74 людини погодилися стати мовними інспекторами. Працюватимуть вони на громадських засадах та робитимуть зауваження тим, хто буде розмовляти в публічному просторі російською. Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в ефірі радіо "Західний Полюс", передає УНН із посиланням на "Версії".
Марцінків зазначив, що мовним інспектором може стати будь-яка людина.
"Ми до кінця цього тижня ще очікуємо заявок наших бажаючих, згодом буде короткий відбір, навчання. І люди будуть працювати, як громадські інспектори, волонтери", – зазначив голова Івано-Франківська.
Особливу увагу мовні інспектори приділятимуть популяризації курсів української мови. Черговий етап такої ініціативи, стартує вже з першого жовтня.
"Як в онлайн, так і в офлайн режимі, тому долучайтеся, і вже наші волонтери, наші інспектори зможуть популяризувати ці курси, роздавати відповідні матеріали. Тому будь ласка приходіть, навчайтеся української мови", – закликає Марцінків.
Якщо ж люди реагуватимуть на зауваження мовних інспекторів агресивно, то вони викликатимуть поліцію.
"Однозначно толерантно будуть робити зауваження. Будуть казати про те, що ми просимо вас розмовляти державною мовою і популяризувати, казати, якщо вам важко говорити українською мовою, то є онлайн-курси, є звичайні курси української мови, пройдіть навчання і вам буде легше спілкуватися українською мовою",- розповів Марцінків.
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