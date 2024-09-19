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В Івано-Франківську 74 людини погодилися стати мовними інспекторами - мер

В Івано-Франківську 74 людини погодилися стати мовними інспекторами - мер

Київ • УНН

 • 14640 перегляди

У місті Івано-Франківськ 74 особи погодилися стати громадськими мовними інспекторами. Вони робитимуть зауваження тим, хто розмовляє російською в публічних місцях, та популяризуватимуть курси української мови.

Наразі в Івано-Франківську 74 людини погодилися стати мовними інспекторами. Працюватимуть вони на громадських засадах та робитимуть зауваження тим, хто буде розмовляти в публічному просторі російською. Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в ефірі радіо "Західний Полюс", передає УНН із посиланням на "Версії".

Марцінків зазначив, що мовним інспектором може стати будь-яка людина.

"Ми до кінця цього тижня ще очікуємо заявок наших бажаючих, згодом буде короткий відбір, навчання. І люди будуть працювати, як громадські інспектори, волонтери", – зазначив голова Івано-Франківська.

Особливу увагу мовні інспектори приділятимуть популяризації курсів української мови. Черговий етап такої ініціативи, стартує вже з першого жовтня.

"Як в онлайн, так і в офлайн режимі, тому долучайтеся, і вже наші волонтери, наші інспектори зможуть популяризувати ці курси, роздавати відповідні матеріали. Тому будь ласка приходіть, навчайтеся української мови", – закликає Марцінків.

Якщо ж люди реагуватимуть на зауваження мовних інспекторів агресивно, то вони викликатимуть поліцію.

"Однозначно толерантно будуть робити зауваження. Будуть казати про те, що ми просимо вас розмовляти державною мовою і популяризувати, казати, якщо вам важко говорити українською мовою, то є онлайн-курси, є звичайні курси української мови, пройдіть навчання і вам буде легше спілкуватися українською мовою",- розповів Марцінків.

Жодної російської пісні не звучало в ефірах минулого року - мовний омбудсмен02.05.24, 17:01 • 18024 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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