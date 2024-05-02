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Жодної російської пісні не звучало в ефірах минулого року - мовний омбудсмен

Жодної російської пісні не звучало в ефірах минулого року - мовний омбудсмен

Київ • УНН

 • 18027 перегляди

Звіт мовного омбудсмена за 2023 рік показав, що в ефірі 14 загальнонаціональних телерадіоорганізацій України не прозвучало жодної російської пісні, при цьому 67,2% пісень виконувалися виключно українською мовою, а решта - офіційними мовами ЄС, що свідчить про переорієнтацію на європейський ринок.

В ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній у 2023 році не звучало жодної російської пісні - напевно, вперше за роки незалежності. Про це повідомив під час презентації звіту за 2023 рік у четвер Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пише УНН.

Якщо говорити про медіа, нами було досліджено діяльність 14 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне радіомовлення. Хочу підкреслити, що, напевно, вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях, ефірах наших телерадіоорганізацій

- сказав Кремінь.

Деталі

Згідно з оприлюдненим звітом мовного омбудсмена за 2023 рік, телерадіоорганізації здійснюють трансляцію музичних творів, виконаних переважно державною мовою та офіційними мовами ЄС. "Не зафіксовано жодного випадку трансляції російськомовної пісні. Серед 833 473 пісень, що були відтворені в ефірі радіоорганізацій, 5599 - виконані українською мовою, 2721 - офіційними мовами Європейського Союзу, 11 - твори виконані декількома мовами, 3 - грузинською мовою. Таким чином, із загальної кількості пісень, що лунали впродовж двох днів в ефірі, - 67,2% були виконані виключно українською мовою", - вказано у звіті.

Зазначається, що 5 мовників транслювали пісні виключно українською мовою; 5 - наповнювали свій ефір українськомоними композиціями більше, ніж на 50%; 4 - транслювали переважно музичний контент мовами ЄС, а частка українськомовних пісень в їх ефірі становила від 26,5 до 45,5 %.

При цьому вказано, що є частина пісень, які раніше виконувалась російською мовою. Проте після повномасштабного вторгнення їх тексти перекладені і в радіоефірі вони лунали виключно українською мовою (MONATIK "Кожний раз", Ляпіс Трубецкой "Воїни світла", Лілу45 "Вісім", Віктор Павлік, Ігор Балан "Сяйво зеленого міста", Макс Барських "Тумани", "Береги" тощо). Також збільшилась кількість пісень, які виконуються одночасно двома мовами (українською та польською, українською та англійською), "що може свідчити про переорієнтацію вітчизняного музичної індустрії на європейський ринок" (Maeve - "Never again", KALUSH Orchestra - "Changes", "In The Shadows Of Ukraine", Jerry Heil з PRZYŁU "BRACIA", Watsebha "Без лишніх слів", TVORCHI "Heart of Steel", ОЧІ В ОЧІ "Deep of Ocean").

Доповнення

За даними офісу мовного омбудсмена, за результатами попереднього огляду частка пісень, що була виконана державною мовою, становила 62%. Тобто, маємо зростання на 5%. Зросла і кількість мовників, що транслюють виключно українськомовні пісні - з 2 до 5.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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