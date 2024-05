Ни одной российской песни не звучало в эфирах в прошлом году - языковой омбудсмен

В эфирах общенациональных телерадиокомпаний в 2023 году не звучало ни одной российской песни - наверное, впервые за годы независимости. Об этом сообщил во время презентации отчета за 2023 год в четверг Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, пишет УНН.

Если говорить о медиа, нами была исследована деятельность 14 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное радиовещание. Хочу подчеркнуть, что, наверное, впервые за годы независимости не зафиксировано ни одной российской песни в трансляциях, эфирах наших телерадиоорганизаций - сказал Кремень.

Детали

Согласно обнародованному отчету языкового омбудсмена за 2023 год, телерадиоорганизации осуществляют трансляцию музыкальных произведений, выполненных преимущественно на государственном языке и официальных языках ЕС. "Не зафиксировано ни одного случая трансляции русскоязычной песни. Среди 833 473 песен, которые были воспроизведены в эфире радиоорганизаций, 5599 - выполнены на украинском языке, 2721 - на официальных языках Европейского Союза, 11 - произведения выполнены на нескольких языках, 3 - на грузинском языке. Таким образом, из общего количества песен, звучавших в течение двух дней в эфире, - 67,2% были выполнены исключительно на украинском языке", - указано в отчете.

Отмечается, что 5 вещателей транслировали песни исключительно на украинском языке; 5 - наполняли свой эфир украиноязычными композициями более чем на 50%; 4 - транслировали преимущественно музыкальный контент на языках ЕС, а доля украиноязычных песен в их эфире составляла от 26,5 до 45,5%.

При этом указано, что есть часть песен, которые ранее исполнялась на российском языке. Однако после полномасштабного вторжения их тексты переведены и в радиоэфире они звучали исключительно на украинском языке (MONATIK "Каждый раз", Ляпис Трубецкой "Воины света", Лилу45 "Восемь", Виктор Павлик, Игорь Балан "Сияние зеленого города", Макс Барских "Туманы", "Берега" и т.д.). Также увеличилось количество песен, которые исполняются одновременно на двух языках (украинском и польском, украинском и английском), "что может свидетельствовать о переориентации отечественной музыкальной индустрии на европейский рынок" (Maeve - "Never again", KALUSH Orchestra - "Changes", "In The Shadows Of Ukraine", Jerry Heil с PRZYŁU "BRACIA", Watsebha "Без лишних слов", TVORCHI "Heart of Steel", ОЧІ В ОЧІ "Deep of Ocean").

Дополнение

По данным офиса языкового омбудсмена, по результатам предыдущего обзора доля песен, которая была выполнена на государственном языке, составила 62%. То есть, имеем рост на 5%. Выросло и количество вещателей, транслирующих исключительно украиноязычные песни - с 2 до 5.