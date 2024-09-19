В Ивано-Франковске 74 человека согласились стать языковыми инспекторами - мэр

Сейчас в Ивано-Франковске 74 человека согласились стать языковыми инспекторами. Работать они будут на общественных началах и делать замечания тем, кто будет разговаривать в публичном пространстве на русском. Об этом городской голова Руслан Марцинкив рассказал в эфире радио "Западный Полюс", передает УНН со ссылкой на "Версии".

Марцинкив отметил, что языковым инспектором может стать любой человек.

"Мы до конца этой недели еще ожидаем заявок наших желающих, впоследствии будет короткий отбор, обучение. И люди будут работать, как общественные инспекторы, волонтеры", - отметил председатель Ивано-Франковска.

Особое внимание языковые инспекторы будут уделять популяризации курсов украинского языка. Очередной этап такой инициативы, стартует уже с первого октября.

"Как в онлайн, так и в офлайн режиме, поэтому присоединяйтесь, и уже наши волонтеры, наши инспекторы смогут популяризировать эти курсы, раздавать соответствующие материалы. Поэтому пожалуйста приходите, учитесь украинскому языку", - призывает Марцинкив.

Если же люди будут реагировать на замечания языковых инспекторов агрессивно, то они будут вызывать полицию.

"Однозначно толерантно будут делать замечания. Будут говорить о том, что мы просим вас разговаривать на государственном языке и популяризировать, говорить, если вам трудно говорить на украинском языке, то есть онлайн-курсы, есть обычные курсы украинского языка, пройдите обучение и вам будет легче общаться на украинском языке",- рассказал Марцинкив.

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