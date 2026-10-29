В Італії представили унікальну Maserati GranTurismo з мідним кузовом і незвичайними дверима

Італійська дизайнерська студія GFG Style представила ексклюзивний автомобіль Peralta D, створений на базі Maserati GranTurismo. Купе отримало кузов із вручну обробленої міді, незвичайну систему відкривання дверей та розкішний салон. Автомобіль розробили на замовлення мексиканського підприємця Карлоса Перальти, пише УНН.

Деталі

Автором дизайну став відомий італійський автомобільний дизайнер Фабріціо Джуджаро. Головною особливістю новинки є кузов із чистої міді, кожен елемент якого обробляли вручну.

Нижню частину автомобіля виконали з металу, а верхню оздобили дзеркальним склом із мідним відтінком. У конструкції також використали карбон та алюмінієву платформу.

Замість звичайних дверей – рухомий скляний купол

Peralta D не має традиційних передніх дверей. Для доступу до салону використовується рухомий скляний купол, тоді як задні двері відкриваються за принципом "крила чайки".

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Інтер'єр оздобили шкірою з металізованим ефектом, алькантарою та справжніми мідними нитками. Перед пасажиром встановили екран, який може перетворюватися на підсвічене дзеркало для макіяжу.

Ще однією незвичайною деталлю став вбудований холодильник для пляшки шампанського та чотирьох мідних келихів.

Літера D у назві автомобіля означає daughters – "доньки". Саме їм Карлос Перальта присвятив нове купе, тоді як попередню модель Peralta S створили на честь його синів.

Технічні характеристики силової установки та вартість ексклюзивного автомобіля поки не розкриваються.

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