В Италии представили уникальную Maserati GranTurismo с медным кузовом и необычными дверями

Итальянская дизайнерская студия GFG Style представила эксклюзивный автомобиль Peralta D, созданный на базе Maserati GranTurismo. Купе получило кузов из обработанной вручную меди, необычную систему открывания дверей и роскошный салон. Автомобиль разработали по заказу мексиканского предпринимателя Карлоса Перальты, пишет УНН.

Детали

Автором дизайна стал известный итальянский автомобильный дизайнер Фабрицио Джуджаро. Главной особенностью новинки является кузов из чистой меди, каждый элемент которого обрабатывали вручную.

Нижнюю часть автомобиля выполнили из металла, а верхнюю отделали зеркальным стеклом с медным оттенком. В конструкции также использовали карбон и алюминиевую платформу.

Вместо обычных дверей — подвижный стеклянный купол

Peralta D не имеет традиционных передних дверей. Для доступа в салон используется подвижный стеклянный купол, тогда как задние двери открываются по принципу «крыльев чайки».

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Интерьер отделали кожей с металлизированным эффектом, алькантарой и настоящими медными нитями. Перед пассажиром установили экран, который может превращаться в зеркало с подсветкой для макияжа.

Еще одной необычной деталью стал встроенный холодильник для бутылки шампанского и четырех медных бокалов.

Буква D в названии автомобиля означает daughters — «дочери». Именно им Карлос Перальта посвятил новое купе, тогда как предыдущую модель Peralta S создали в честь его сыновей.

Технические характеристики силовой установки и стоимость эксклюзивного автомобиля пока не раскрываются.

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