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В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляється на сайті іспанської поліції, пише УНН.

В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці

Затримано вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії, повідомляють російські федеральні ЗМІ, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.

За версією слідства, учасники злочинної групи збиралися контролювати ключові сектори іспанської економіки і хотіли за допомогою юристів, чиновників, політиків, бізнесменів і хакерів проникнути в державні установи.

В ході обшуків, проведених в Аліканте, Мадриді, Таррагоні і на Ібіці, поліція виявила зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 “розкішних” автомобілів і кріптовалютні рахунки. Також поліція заарештувала банківські рахунки і активи на мільйони євро.

Розслідування справи почалося в 2013 році, коли поліція помітила зрослу активність російської мафії в Іспанії. Учасники розслідування вважають, що підозрювані використовували Іспанію “в якості відправної точки для відмивання грошей злочинних організацій з країн колишнього Радянського Союзу”.

У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.

У травні 2019 року Національна судова палата Іспанії (НСПІ) винесла вироки представникам так званої “російської мафії” — 14 громадянам Росії, Грузії та Іспанії.

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