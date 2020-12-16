В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляється на сайті іспанської поліції, пише УНН.
Затримано вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії, повідомляють російські федеральні ЗМІ, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.
За версією слідства, учасники злочинної групи збиралися контролювати ключові сектори іспанської економіки і хотіли за допомогою юристів, чиновників, політиків, бізнесменів і хакерів проникнути в державні установи.
В ході обшуків, проведених в Аліканте, Мадриді, Таррагоні і на Ібіці, поліція виявила зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 “розкішних” автомобілів і кріптовалютні рахунки. Також поліція заарештувала банківські рахунки і активи на мільйони євро.
Розслідування справи почалося в 2013 році, коли поліція помітила зрослу активність російської мафії в Іспанії. Учасники розслідування вважають, що підозрювані використовували Іспанію “в якості відправної точки для відмивання грошей злочинних організацій з країн колишнього Радянського Союзу”.
У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.
У травні 2019 року Національна судова палата Іспанії (НСПІ) винесла вироки представникам так званої “російської мафії” — 14 громадянам Росії, Грузії та Іспанії.