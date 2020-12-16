В Испании задержали десятки человек по делу об отмывании средств русской мафии: среди задержанных украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции, пишет УНН.
Задержаны восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании, сообщают российские федеральные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.
По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые сектора испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в государственные учреждения.
В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, полиция обнаружила оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 “роскошных” автомобилей и криптовалютные счета. Также полиция арестовала банковские счета и активы на миллионы евро.
Расследование дела началось в 2013 году, когда полиция заметила возросшую активность русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию “в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза”.
В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.
В мае 2019 года Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры представителям так называемой “русской мафии” — 14 гражданам России, Грузии и Испании.