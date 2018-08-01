В Ірані протестують проти дорожнечі життя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. В іранському місті Ісфахан вже другий день тривають акції протесту проти дорожнечі життя і девальвації національної валюти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомили місцеві джерела, в протестних акціях взяли участь сотні жителів країни, в тому числі, дрібні підприємці і водії вантажівок.
Демонстранти скандують гасла із засудженням влади, спалюють шини. Поліція застосувала проти протестуючих водомети і сльозогінний газ.
Водії бензовозів відмовилися від роботи, що призвело до довгих черг біля заправок.
Протестні акції, що почалися напередодні в місті Ісфахан, перекинулися і на місто Кередж.
Акції протесту проти економічних проблем в Ірані почалися в грудні минулого року в місті Мешхед, перекинувшись згодом на багато міст, в числі яких і Ісфахан. В ході протестних акцій загинули 25 осіб.
Минулого місяця магазини тегеранського Великого базару, головного міського ринку іранської столиці, були закриті в зв'язку з протестами проти підвищення цін і ослаблення нацвалюти. Ця ситуація стала причиною виникнення нових акцій протесту в країні.
Заходи, вжиті урядом у сфері економіки, не тільки не змогли запобігти знеціненню національної валюти, а й посилили кризу на ринку. Іранський ріал впав до рекордного мінімуму по відношенню до долара. Один долар становить 10 тисяч ріалів.
Нагадаємо, сотні демонстрантів, які протестують проти нестачі питної води на південному заході Ірану приблизно в 650 кілометрах від Тегерана, зіткнулися з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ у відповідь на те, що активісти кидали в поліцію каміння.