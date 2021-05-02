В Індії, на фоні пандемії, почався підрахунок голосів після виборів в п'яти штатах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У неділю представники виборчих комісій Індії почали підрахунок голосів в п’яти штатах за підсумками виборів, що відбулися в березні і на початку квітня. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Результати виборів в штаті розглядаються як перевірка того, який вплив надає руйнівна друга хвиля пандемії на підтримку прем’єр-міністра Нарендри Моді і його правлячої партії БДП.
Підрахунок голосів в Ассамі, Західному Бенгалі, Таміл Наду, Кералі і Пудучеррі також планується завершити в неділю, а результати будуть оголошені після того, як будуть підведені підсумки.
У той час як правляча партія БДП Моді прагне зміцнити свою владу в більшій кількості штатів, основна опозиційна партія Конгресу і регіональні партії сподіваються повернути собі політичний статус.
Більшість голосів було віддано в березні, але опитування в деяких округах тривали до квітня, коли Індія почала щодня виявляти тисячі нових випадків зараження коронавірусом.
Контекст
В суботу кількість нових випадків досягла рекордного денного максимуму в 401 993 особи.
Друга хвиля захлеснула лікарні, морги і крематорії, змусивши сім’ї боротися за брак ліків і кисню. Хоча Індія є найбільшим в світі виробником вакцин проти COVID-19, нестача щеплень в деяких штатах перешкодила початку масової вакцинації.
Напередодні сплеску кількості випадків лідери всіх політичних партій, включаючи Моді, очолили політичні мітинги, на яких великі натовпи порушували правила соціального дистанціювання і носіння масок.
Політологи вважають, що ці вибори дають Моді вирішальний шанс розширити своє “національне панування” і присутність своєї партії, позбувшися від одного з найбільш різких його критиків.
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Моді критикували за те, що він зосередив увагу на виборах замість того, щоб зробити пандемію своїм головним пріоритетом. Деякі експерти звинувачують в серйозності другої хвилі мітинги і масові релігійні збори, на які прийшли мільйони людей.
Федеральний уряд також звинувачується в тому, що він не відреагував на попередження на початку березня своїх наукових радників про те, що в країні поширюється новий і більш заразний варіант коронавірус.