Поширення COVID-19 в Індії: влада знала про маштаби небезпеки, але проігнорувала попередження

Деталі

Друга за чисельністю населення країна в світі, зараз щосили намагається стримати другу хвилю коронавірусу, набагато серйознішу, ніж перша в минулому році, яка, за словами деяких вчених, прискорюється новими мутаціями. У п'ятницю Індія повідомила про 386 452 нові випадки, що є світовим рекордом.

Попередження про новий варіант мутації коронавірусу на початку березня було випущено індійським генетичним консорціумом SARS-CoV-2, або INSACOG. Дослідники INSACOG вперше виявили B.1.617, який тепер відомий як індійський варіант вірусу, ще в лютому.

Новий індійський варіант коронавірусу мав дві значні мутації в тій частині вірусу, яка прикріплюється до клітин людини. Іншими словами, по суті, це означає, що мутаційні версії вірусу можуть легше проникати в людську клітину і протидіяти імунною відповіддю людини на неї не може.

Мутації, названі E484Q і L452R, викликають "серйозну стурбованість".

На питання, чому уряд не відреагував більш рішуче на висновки, наприклад, обмеживши проведення великих зібрань, Шахід Джаміль, голова науково-консультативної групи INSACOG, сказав, що він стурбований тим, що влада не приділяє достатньої уваги проблемі із коронавірусом в країні.

"Політика повинна ґрунтуватися на доказах, а не навпаки", - сказав він. "Я стурбований тим, що наука не бралася до уваги при розробці політики. Але я знаю, де закінчується моя юрисдикція. Як вчені, ми надаємо докази, що формування політики - це робота уряду".

Уряд не зробив ніяких кроків, які можуть зменшити поширення нового варіанту коронавірусу, оскільки станом на 1 квітня число нових випадків зараження збільшилася в чотири рази в порівнянні з місяцем раніше.

Уряд також дозволив з середини березня провести тижневий релігійний фестиваль Кумбха Мела, який відвідують мільйони індуїстів.

Безумовно, деякі вчені говорять, що сплеск був набагато більшим, ніж очікувалося, і невдача не може бути пов'язана тільки з політичним керівництвом.

"Було підкреслено дуже, дуже ясно, що, якщо радикальні заходи не будуть прийняті зараз, буде занадто пізно для запобігання смертності, яку ми можемо побачити", - сказав директор NCDC Суджа Кумар Сінгх.

Через два дні після попередження Сінгха урядовцям, 18 квітня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до нації. Виступаючи він сказав, що ізоляція повинна бути останнім засобом боротьби з вірусом. Двомісячна національна ізоляція в Індії рік тому позбавила роботи мільйонів людей і зруйнувала економіку.

"Ми повинні врятувати країну від ізоляції. Я б також попросив штати використовувати карантин як останній варіант", - сказав Моді. "Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути блокувань і зосередитися на зонах мікроізоляції", - додав він, маючи на увазі невеликі локальні блокування, введені владою для боротьби зі спалахами.

Уряди штатів Індії мають широкі повноваження у визначенні політики охорони здоров'я для своїх регіонів, і деякі з них діяли незалежно, намагаючись контролювати поширення вірусу.

Махараштра, другий за чисельністю населення штат країни, в який входить місто Мумбаї, ввів жорсткі обмеження, такі як закриття офісів і магазинів, оскільки в лікарнях не вистачало ліжок, кисню і ліків. 14 квітня штат ввів повну ізоляцію.

Індійський варіант в даний час поширився, як мінімум, на 17 країн, в тому числі Великобританію, Швейцарію та Іран, де уряди цих країн вже закрили свої кордони для людей, які подорожують з Індії.

Всесвітня організація охорони здоров'я не оголосила індійський мутант "небезпечним варіантом", як це було зроблено стосовно варіантів, вперше виявлених в Великобританії, Бразилії і Південній Африці. Але 27 квітня ВООЗ заявила, що її раннє моделювання, засноване на секвенування генома, показало, що B.1.617 має більш високу швидкість росту, ніж інші варіанти, що циркулюють в Індії.

В даний час в Делі - столиці Індії, один з найвищих показників інфікування в країні: кожен третій з 10 тестів на коронавірус позитивний.

В цілому по Індії протягом останніх дев'яти днів реєструвалося понад 300 000 інфекцій в день, що є найгіршим показником в світі з початку пандемії. Кількість смертей також збільшилася, і на цьому тижні їх загальне число перевищило 200 000 осіб.

"Ми знаходимося в дуже важкій ситуації", - сказала Шанта Датта, науковий співробітник державного Національного інституту кишкових захворювань. "Люди слухають політиків більше, ніж учених".

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