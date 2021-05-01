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Распространение COVID-19 в Индии: власть знала о масштабах опасности, но проигнорировала предупреждение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Форум научных консультантов, созданный правительством Индии, предупреждал индийских чиновников еще в начале марта о новом и более инфекционном варианте коронавируса, что только начал распространяться в стране. Несмотря на предупреждение, федеральное правительство не стремилось наложить серьезные ограничения, чтобы остановить распространение вируса. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Вторая по численности населения страна в мире, сейчас изо всех сил пытается сдержать вторую волну коронавируса, гораздо более серьезную, чем первая в прошлом году, которая, по словам некоторых ученых, ускоряется новыми мутациями. В пятницу Индия сообщила о 386 452 новых случаях, что является мировым рекордом.

Предупреждение о новом варианте мутации коронавируса в начале марта было выпущено индийским генетическим консорциумом SARS-CoV-2, или INSACOG. Исследователи INSACOG впервые обнаружили B.1.617, который теперь известен как индийский вариант вируса, еще в феврале.

Новый индийский вариант коронавируса имел две значительные мутации в той части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека. Иными словами, по сути, это означает, что мутационные версии вируса могут легче проникать в человеческую клетку и противодействовать иммунным ответом человек на нее не может.

Мутации, названные E484Q и L452R, вызывают "серьезную обеспокоенность".

На вопрос, почему правительство не отреагировало более решительно, например, ограничив проведения больших собраний, Шахид Джамиль, председатель научно-консультативной группы INSACOG, сказал, что он обеспокоен тем, что власть не уделяет достаточного внимания проблеме с коронавирусом в стране.

"Политика должна основываться на доказательствах, а не наоборот", - сказал он. "Я обеспокоен тем, что наука не принималась во внимание при разработке политики. Но я знаю, где заканчивается моя юрисдикция. Как ученые, мы предоставляем доказательства, что формирование политики - это работа правительства".

Правительство не предприняло никаких шагов, которые могут уменьшить распространение нового варианта коронавируса, поскольку по состоянию на 1 апреля число новых случаев заражения увеличилась в четыре раза по сравнению с месяцем ранее.

Правительство также разрешило с середины марта провести недельный религиозный фестиваль Кумбха Мела, который посещают миллионы индуистов.

Безусловно, некоторые ученые говорят, что всплеск был гораздо большим, чем ожидалось, и неудача не может быть связана только с политическим руководством.

"Было подчеркнуто очень, очень ясно, что, если радикальные меры не будут приняты сейчас, будет слишком поздно для предотвращения смертности, которую мы можем увидеть", - сказал директор NCDC Суджа Кумар Сингх.

Через два дня после предупреждения Сингха чиновникам, 18 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к нации. Выступая он сказал, что изоляция должна быть последним средством борьбы с вирусом. Двухмесячная национальная изоляция в Индии год назад лишила работы миллионов людей и разрушила экономику.

"Мы должны спасти страну от изоляции. Я бы также попросил штаты использовать карантин как последний вариант", - сказал Моди. "Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать блокировок и сосредоточиться на зонах микроизоляции", - добавил он, имея в виду небольшие локальные блокировки, введенные властями для борьбы со вспышками.

Правительства штатов Индии имеют широкие полномочия в определении политики здравоохранения для своих регионов, и некоторые из них действовали независимо, пытаясь контролировать распространение вируса.

Махараштра, второй по численности населения штат страны, в который входит город Мумбаи, ввел жесткие ограничения, такие как закрытие офисов и магазинов, поскольку в больницах не хватало коек, кислорода и лекарств. 14 апреля штат ввел полную изоляцию.

Индийский вариант в настоящее время распространился как минимум на 17 стран, в том числе Великобританию, Швейцарию и Иран, где правительства этих стран уже закрыли свои границы для людей, путешествующих из Индии.

Всемирная организация здравоохранения не объявила индийский мутации "опасным вариантом", как это было сделано в отношении вариантов, впервые выявленных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Но 27 апреля ВОЗ заявила, что ее раннее моделирования, основанное на секвенирование генома, показало, что B.1.617 имеет более высокую скорость роста, чем другие варианты, циркулирующих в Индии.

В настоящее время в Дели - столице Индии, один из самых высоких показателей инфицирования в стране: каждый третий из 10 тестов на коронавирус положительный.

В целом по Индии в течение последних девяти дней регистрировалось более 300 000 инфекций в день, что является самым большим показателем в мире с начала пандемии. Количество смертей также увеличилась, и на этой неделе их общее число превысило 200 000 человек.

"Мы находимся в очень тяжелой ситуации", - сказала Шанта Датта, научный сотрудник государственного Национального института кишечных заболеваний. "Люди слушают политиков больше, чем ученых".

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