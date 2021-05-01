В Індії зафіксували дев'ятий поспіль добовий світовий антирекорд: 401 993 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я і добробуту сім'ї Індії зафіксувало за минулу доб 401 993 випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих за весь час епідемії в країні досягла 19 164 969, інформує УНН з посилання на офіційні дані.
Як повідомило в суботу відомство на офіційному сайті, кількість смертей, пов'язаних з інфекцією, зросла за добу на 3 523 випадків і становила 211 853 осіб.
Деталі
Добова кількість тих, що заразилися, стала дев'ятим поспіль світовим антирекордом, зареєстрованим в Індії. У п'ятницю Мінохоронздоров'я країни повідомляло про 386 452 інфікованих.
Дев'яту добу поспіль Індія реєструє більше 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і більше 2 тис. летальних випадків.
Показники COVID-19 продовжують досягати піку в країні, але федеральний уряд відмовився від повного блокування.
Станом на 1 травня, понад 154 мільйони двох доз вакцини (154 989 635) було зроблено людям в Індії, що є найбільшою кампанією із вакцинації в світі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії горіла лікарня з хворими на COVID-19: загинули 15 людей
#CoronaVirusUpdates:
#COVID19 India Tracker
(As on 1 May, 2021, 08:00 AM)
Confirmed cases: 1,91,64,969
Recovered: 1,56,84,406 (81.84%)
Active cases: 32,68,710 (17.06)
Deaths: 2,11,853 (1.11)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/PHcYUOYMmI