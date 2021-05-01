В Индии зафиксировали девятый подряд суточный мировой антирекорд: 40 1993 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сут 401 993 случаев инфицирования коронавирусом, общее количество больных за все время эпидемии в стране достигла 19 164 969, информирует УНН, со ссылкой на официальные данные.
Как сообщил в субботу ведомство на официальном сайте, количество смертей, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 3 523 случаев и составило 211 853 человек
Детали
Суточное количество заразившихся, стало девятым подряд мировым антирекордом, зарегистрированным в Индии. В пятницу Минздрав страны сообщал о 386 452 инфицированных.
Девятые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 2 тыс. летальных исходов.
Показатели COVID-19 продолжают достигать пика в стране, но федеральное правительство отказалось от полной блокировки.
По состоянию на 1 мая, более 154 миллиона двух доз вакцины (154 989 635) было сделано людям в Индии, что является крупнейшей кампанией по вакцинации в мире.
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#CoronaVirusUpdates :
# COVID19 India Tracker
(As on 1 May, 2021, 8:00 AM)
Confirmed cases: 1,91,64,969
Recovered: 1,56,84,406 (81.84%)
Active cases: 32,68,710 (17.06)
Deaths: 2,11,853 (1.11) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/PHcYUOYMmI