Коронавірус в Індії: за минулу добу в країні зафіксовано рекордну добову смертність від COVID-19

Деталі

Загальна кількість хворих в Індії нині становить 19,56 мільйона осіб, з яких 215 542 особи загинули від вірусу.

Контекст

До сьогоднішнього дня щеплення від коронавірусу в Індії могли отримати тільки медики і люди старше 45 років. З 1 травня в країні почалася вакцинація населення у віці 18-45 років, але влада низки штатів попередили, що доз вакцини не вистачає.

Програма вакцинації почалася в Індії 16 січня і ставить собі за мету до липня охопити 250 млн осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, одну дозу вакцини від коронавірусу на цей момент отримали 154 млн жителів Індії, що становить приблизно 11,5% населення країни.

В Індії застосовуються вакцини AstraZenecа, Covishield і створену індійською фірмою Bharat Biotech вакцину Covaxin.

Додамо

Індія дев'ять днів поспіль оновлювала світовий антирекорд за приростом COVID-19 через сильний спалах, викликаний новим штамом.

Раніше влада Індії проігнорувала попередження вчених про небезпечні мутації COVID-19.