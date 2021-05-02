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Коронавирус в Индии: за минувшие сутки в стране зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 25531 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Согласно данным министерства здравоохранения, опубликованным в воскресенье, число новых случаев коронавируса в Индии выросла на 392 488, а число смертей от COVID-19 за последние 24 часа — 3 689 человек, информирует УНН.

Детали

Общее количество больных в Индии в настоящее время составляет 19,56 миллиона человек, из которых 215 542 человека погибли от вируса.

Контекст

До сегодняшнего дня прививки от коронавируса в Индии могли получить только медики и люди старше 45 лет. С 1 мая в стране началась вакцинация населения в возрасте 18-45 лет, но власти ряда штатов предупредили, что доз вакцины не хватает.

Программа вакцинации началась в Индии 16 января и ставит своей целью к июлю охватить 250 млн человек. По данным Министерства здравоохранения, одну дозу вакцины от коронавируса в данный момент получили 154 млн жителей Индии, что примерно составляет 11,5% населения страны.

В Индии применяются вакцины AstraZeneca, Covishield и созданная индийской фирмой Bharat Biotech вакцина Covaxin.

Добавим

Индия девять дней подряд обновляла мировой антирекорд по приросту COVID-19 из-за сильной вспышки, вызванной новым штаммом.

Ранее власть Индии проигнорировала предупреждения ученых об опасных мутациях COVID-19.

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