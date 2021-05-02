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В Индии, на фоне пандемии, начался подсчет голосов после выборов в пяти штатах

В Индии, на фоне пандемии, начался подсчет голосов после выборов в пяти штатах

Киев  •  УНН

 • 20202 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В воскресенье представители избирательных комиссий Индии начали подсчет голосов в пяти штатах по итогам выборов, состоявшихся в марте и в начале апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Результаты выборов в штатах рассматриваются как проверка того, какое влияние оказывает разрушительная вторая волна пандемии в поддержку премьер-министра Нарендры Моди и его правящей партии БДП.

Подсчет голосов в Ассаме, Западном Бенгале, Тамил Наду, Керале и Пудучерри также планируется завершить в воскресенье, а результаты будут объявлены после того, как будут подведены итоги.

В то время как правящая партия БДП Моди стремится укрепить свою власть в большем количестве штатов, основная оппозиционная партия Конгресса и региональные партии надеются вернуть себе политический статус.

Большинство голосов было отдано в марте, но опрос в некоторых округах продолжался до апреля, когда Индия начала ежедневно отмечать тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

В субботу количество новых случаев достигло рекордного дневного максимума в 401 993 человека.

Контекст

Вторая волна захлестнула больницы, морги и крематории, заставив семьи бороться за недостаток лекарств и кислорода. Хотя Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин против COVID-19, нехватка прививок в некоторых штатах помешала начать массовую вакцинацию.

Накануне всплеска числа новых случаев лидеры всех политических партий, включая Моди, возглавили политические митинги, на которых большие толпы нарушали правила социального дистанцирования и ношение масок.

Политологи считают, что эти выборы дают Моди решающий шанс расширить свое “национальное господство” и присутствие своей партии, избавившись от одного из самых резких его критиков.

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Моди критиковали за то, что он сосредоточил внимание на выборах вместо того, чтобы сделать пандемию своим главным приоритетом. Некоторые эксперты обвиняют в серьезности второй волны митинги и массовые религиозные собрания, на которые пришли миллионы людей.

Федеральное правительство также обвиняется в том, что оно не отреагировало на предупреждение в начале марта научных советников о том, что в стране распространяется новый и более заразный вариант коронавируса.

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