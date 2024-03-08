В Індії викрили мережу, яка заманювала чоловіків до рф на війну проти України

В Індії викрили "велику мережу торгівлі людьми", яка заманювала молодих людей до росії обіцянкою роботи, а потім змушувала їх воювати в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральне бюро розслідувань країни, передає УНН.

Центральне бюро розслідувань (ЦБР) повідомило в четвер, що в рамках цієї схеми в росію було відправлено близько 35 осіб, що більше, ніж 20 осіб, про яких раніше говорило міністерство закордонних справ Індії