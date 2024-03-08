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В Індії викрили мережу, яка заманювала чоловіків до рф на війну проти України

Київ • УНН

 • 24857 перегляди

Індія викрила мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків до росії фальшивими обіцянками роботи і змушувала їх воювати на війні в Україні.

В Індії викрили мережу, яка заманювала чоловіків до рф на війну проти України

В Індії викрили "велику мережу торгівлі людьми", яка заманювала молодих людей до росії обіцянкою роботи, а потім змушувала їх воювати в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральне бюро розслідувань країни, передає УНН

Центральне бюро розслідувань (ЦБР) повідомило в четвер, що в рамках цієї схеми в росію було відправлено близько 35 осіб, що більше, ніж 20 осіб, про яких раніше говорило міністерство закордонних справ Індії

- пише Reuters. 

Щонайменше двоє чоловіків, які вирушили до росії, розраховуючи працювати в армії як "помічники", загинули під час бойових дій на фронті, повідомили їхні сім'ї. Посольство Індії в росії підтвердило загибель одного з них.

У заяві ЦБР йдеться, що торговці, які діяли в кількох індійських штатах, підбирали людей за допомогою соціальних мереж і через місцевих агентів. Деяким із них пропонували вступити в "сумнівні приватні університети" в росії і "безкоштовно продовжити візу зі знижкою", щоб заманити їх до себе.

"Індійські громадяни, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим навичкам і спрямовані на передові бази в зоні російсько-української війни проти їхньої волі", - заявили у відомстві, додавши, що деякі з жертв також дістали "важкі поранення" в зоні бойових дій.

ЦБР повідомило, що обшуки проводяться  у низці місць, зокрема в столиці Нью-Делі та в Мумбаї. Вже вилучено готівку на 605 тисяч доларів, а також деякі документи та електронні записи.

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"Деякі підозрювані також були затримані для допиту в різних місцях", - ідеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ заявило, що кожен випадок обману індійців для участі у війні був "рішуче розглянутий" у москві.

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Тетяна Краєвська

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