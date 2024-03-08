В Індії викрили мережу, яка заманювала чоловіків до рф на війну проти України
Київ • УНН
Індія викрила мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків до росії фальшивими обіцянками роботи і змушувала їх воювати на війні в Україні.
В Індії викрили "велику мережу торгівлі людьми", яка заманювала молодих людей до росії обіцянкою роботи, а потім змушувала їх воювати в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральне бюро розслідувань країни, передає УНН.
Центральне бюро розслідувань (ЦБР) повідомило в четвер, що в рамках цієї схеми в росію було відправлено близько 35 осіб, що більше, ніж 20 осіб, про яких раніше говорило міністерство закордонних справ Індії
Щонайменше двоє чоловіків, які вирушили до росії, розраховуючи працювати в армії як "помічники", загинули під час бойових дій на фронті, повідомили їхні сім'ї. Посольство Індії в росії підтвердило загибель одного з них.
У заяві ЦБР йдеться, що торговці, які діяли в кількох індійських штатах, підбирали людей за допомогою соціальних мереж і через місцевих агентів. Деяким із них пропонували вступити в "сумнівні приватні університети" в росії і "безкоштовно продовжити візу зі знижкою", щоб заманити їх до себе.
"Індійські громадяни, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим навичкам і спрямовані на передові бази в зоні російсько-української війни проти їхньої волі", - заявили у відомстві, додавши, що деякі з жертв також дістали "важкі поранення" в зоні бойових дій.
ЦБР повідомило, що обшуки проводяться у низці місць, зокрема в столиці Нью-Делі та в Мумбаї. Вже вилучено готівку на 605 тисяч доларів, а також деякі документи та електронні записи.
росія активно завозить на окуповані території найманців з Куби та Непалу - Центр нацспротиву01.03.24, 19:32 • 31591 перегляд
"Деякі підозрювані також були затримані для допиту в різних місцях", - ідеться в повідомленні.
Міністерство закордонних справ заявило, що кожен випадок обману індійців для участі у війні був "рішуче розглянутий" у москві.
Обіцяють їм зарплати до 4000 доларів: росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії15.02.24, 15:15 • 23020 переглядiв