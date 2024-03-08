В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины

В Индии разоблачили "большую сеть торговли людьми", которая заманивала молодых людей в россию обещанием работы, а затем заставляла их воевать в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное бюро расследований страны, передает УНН.

Центральное бюро расследований (ЦБР) сообщило в четверг, что в рамках этой схемы в Россию было отправлено около 35 человек, что больше, чем 20 человек, о которых ранее говорило министерство иностранных дел Индии - пишет Reuters.

По меньшей мере двое мужчин, которые отправились в россию, рассчитывая работать в армии в качестве "помощников", погибли во время боевых действий на фронте, сообщили их семьи. Посольство Индии в россии подтвердило гибель одного из них.

В заявлении ЦБР говорится, что торговцы, которые действовали в нескольких индийских штатах, подбирали людей с помощью социальных сетей и через местных агентов. Некоторым из них предлагали поступить в "сомнительные частные университеты" в россии и "бесплатно продлить визу со скидкой", чтобы заманить их к себе.

"Индийские граждане, которые стали жертвами торговли людьми, были обучены боевым навыкам и направлены на передовые базы в зоне российско-украинской войны против их воли", - заявили в ведомстве, добавив, что некоторые из жертв также получили "тяжелые ранения" в зоне боевых действий.

ЦБР сообщило, что обыски проводятся в ряде мест, в частности в столице Нью-Дели и в Мумбаи. Уже изъяты наличные на 605 тысяч долларов, а также некоторые документы и электронные записи.

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"Некоторые подозреваемые также были задержаны для допроса в разных местах", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел заявило, что каждый случай обмана индийцев для участия в войне был "решительно рассмотрен" в москве.

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