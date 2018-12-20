В Іллінойсі виявили сотні ймовірних випадків насилля священників над дітьми

За даними видання, з попередніх результатів розслідування, ініційованого генеральним прокурором штату Лізою Медіган кілька місяців тому, слід, що в єпархіях Римсько-католицької церкви в Іллінойсі було відомо про майже 700 випадків звинувачень на адресу священнослужителів в цьому штаті.

Шість єпархій Іллінойсу раніше публічно назвали імена 185 священиків, звинувачених в нарузі над дітьми. Однак прокуратурі стало відомо про ще як мінімум 500 таких випадків, які, як вказується в доповіді, церковна влада відмовилися належним чином розслідувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папу Римського звинуватили у покриванні кардинала-педофіла

Як випливає з попередніх результатів розслідування, прокуратура прийшла до висновку, що католицькі єпархії Іллінойсу не в змозі “самостійно впоратися з кризою, пов’язаним із сексуальним насильством” над неповнолітніми.

“Не став проводити ретельні розслідування, Католицька церква порушила своє моральне зобов’язання надати парафіянам і громадськості повний і точний звіт про всі випадки протиправної поведінки на сексуальному грунті з боку священиків в Іллінойсі”, — наголошується в заяві Медіган.

Як повідомляв УНН, представництво римсько-католицької церкви в штаті Вікторія, що в Австралії, повідомило про факти розтління 620 дітей священиками-педофілами.

Нагадаємо, на початку серпня поточного року велика колегія присяжних штату за підсумками дворічного розслідування опублікувала 884-сторінкову, частково відредаговану доповідь, в якій наводяться докази численних випадків насильства над дітьми із боку служителів церкви у шести єпархіях штату, починаючи із 1950-х років. У документі йдеться про те, що понад 300 священиків зробили за цей період наруги над більш ніж однією тисячею неповнолітніх, відзначає NBC. При цьому колегія присяжних вважає, що реальна кількість дітей, які постраждали від таких дій, набагато більше. Як заявив генпрокурор Пенсільванії Джош Шапіро, високопоставлені представники церкви у штаті, а також її керівництво на рівні Ватикану були інформовані про випадки насильства і систематично покривали причетних до цього священнослужителів.

Скандал, пов’язаний зі злочинами священиків-педофілів, розгорівся ще в роки понтифікату Бенедикта XVI. Нинішній глава Римсько-католицької церкви Франциск неодноразово засуджував священиків, які роблять наруги над малолітніми парафіянами, називаючи це смертним гріхом. Він раніше також визнавав, що церковна влада запізнилися з прийняттям заходів для недопущення таких злочинів. Кілька високопоставлених ієрархів, замішаних у різні роки в подібних діях у США, Європі, Південній Америці та Австралії, були відсторонені від служіння або подали у відставку.