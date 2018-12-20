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В Иллинойсе обнаружили сотни возможных случаев насилия священников над детьми

Киев • УНН

 • 15422 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сотни предполагаемых случаев домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними детьми со стороны священников Римско-католической церкви обнаружила генеральная прокуратура штата Иллинойс в ходе своего расследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AP.

В Иллинойсе обнаружили сотни возможных случаев насилия священников над детьми

По данным издания, по предварительным результатам расследования, инициированного генеральным прокурором штата Лизой Мэдиган несколько месяцев назад, следует, что в епархиях Римско-католической церкви в Иллинойсе было известно о почти 700 случаев обвинений в адрес священнослужителей в этом штате.

Шесть епархий Иллинойса ранее публично назвали имена 185 священников, обвиненных в надругательстве над детьми. Однако прокуратуре стало известно о еще как минимум 500 таких случаев, которые, как указывается в докладе, церковная власти отказались должным образом расследовать.

Как следует из предварительных результатов расследования, прокуратура пришла к выводу, что католические епархии Иллинойса не в состоянии "самостоятельно справиться с кризисом, связанным с сексуальным насилием" над несовершеннолетними.

"Не стал проводить тщательные расследования, Католическая церковь нарушила свое моральное обязательство предоставить прихожанам и общественности полный и точный отчет о всех случаях противоправного поведения на сексуальной почве со стороны священников в Иллинойсе", - отмечается в заявлении Мэдиган.

Как сообщал УНН, представительство римско-католической церкви в штате Виктория, в Австралии, сообщило о фактах растления 620 детей священников-педофилов.

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