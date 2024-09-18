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В ГУР МО попередили про фейкові боти в Telegram, що імітують бот української розвідки

В ГУР МО попередили про фейкові боти в Telegram, що імітують бот української розвідки

Київ • УНН

 • 19430 перегляди

ГУР МО попереджає про щонайменше 8 фейкових чатботів, які імітують офіційний бот української розвідки. Українців закликають бути обережними та використовувати лише офіційні канали зв'язку з ГУР.

В месенджері Telegram з’явилось щонайменше вісім фейкових чатботів, які імітують Головного бота української розвідки. Про це заявили в ГУР МО, передає УНН.

Деталі

Ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману, створюючи ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР "Головний бот розвідки". Передавати будь-яку інформацію через такі боти – небезпечно

- попередили в ГУР. 

У розвідці також підкреслили, що посилання на  актуальний бот завжди можна знайти на сторінці Головного бота розвідки на сайті ГУР та на офіційних сторінках ГУР в соцмережах. Такі сторінки позначені синьою або зеленою галочкою.

Окрім того, безпечно і анонімно зв’язатись з ГУР наступними способами:

  • Електронною поштою: [email protected]
  • Через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41

Доповнення

Окрім того, розвідка оприлюднила список фейкових ботів, які були створені ворогом. Українців просять уникати контактів з цими чат-ботами та за можливості залишити скаргу на них. Йдеться про:

1. https://t.me/gur_officialBot  

2. https://t.me/gurofficiaI_bot  

3. https://t.me/gur_oficiall_bot

4. https://t.me/gur_offisial_bot  

5. https://t.me/gur_official_ua_bot

6. https://t.me/gur_ukr_bot

7. https://t.me/gurmobot

8. https://t.me/gurmo_officialbot

Нагадаємо

Координаційний штаб попереджає про фейкові копії державних проєктів для родичів полонених. Таким чином росіяни збирають дані українців для вербування, шантажу та маніпуляцій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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