В ГУР МО предупредили о фейковых ботах в Telegram, имитирующих бот украинской разведки
Киев • УНН
ГУР МО предупреждает о по меньшей мере 8 фейковых чатботов, которые имитируют официальный бот украинской разведки. Украинцев призывают быть осторожными и использовать только официальные каналы связи с ГУР.
В мессенджере Telegram появилось по меньшей мере восемь фейковых чатботов, которые имитируют Главного бота украинской разведки. Об этом заявили в ГУР МО, передает УНН.
Детали
Враг пытается ввести украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в заблуждение, создавая ботов, которые по своему описанию, названию и визуалу воспроизводят официальный чатбот ГУР "Главный бот разведки". Передавать любую информацию через такие боты - опасно
В разведке также подчеркнули, что ссылку на актуальный бот всегда можно найти на странице Главного бота разведки на сайте ГУР и на официальных страницах ГУР в соцсетях. Такие страницы обозначены синей или зеленой галочкой.
Кроме того, безопасно и анонимно связаться с ГУР следующими способами:
- По электронной почте: [email protected]
- Через Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41
Дополнение
Кроме того, разведка обнародовала список фейковых ботов, которые были созданы врагом. Украинцев просят избегать контактов с этими чат-ботами и по возможности оставить жалобу на них. Речь идет о:
1. https://t.me/gur_officialBot
2. https://t.me/gurofficiaI_bot
3. https://t.me/gur_oficiall_bot
4. https://t.me/gur_offisial_bot
5. https://t.me/gur_official_ua_bot
6. https://t.me/gur_ukr_bot
7. https://t.me/gurmobot
8. https://t.me/gurmo_officialbot
Напомним
Координационный штаб предупреждает о фейковых копиях государственных проектов для родственников пленных. Таким образом россияне собирают данные украинцев для вербовки, шантажа и манипуляций.