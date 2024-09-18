В ГУР МО предупредили о фейковых ботах в Telegram, имитирующих бот украинской разведки

В мессенджере Telegram появилось по меньшей мере восемь фейковых чатботов, которые имитируют Главного бота украинской разведки. Об этом заявили в ГУР МО, передает УНН.

Детали

Враг пытается ввести украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в заблуждение, создавая ботов, которые по своему описанию, названию и визуалу воспроизводят официальный чатбот ГУР "Главный бот разведки". Передавать любую информацию через такие боты - опасно - предупредили в ГУР.

В разведке также подчеркнули, что ссылку на актуальный бот всегда можно найти на странице Главного бота разведки на сайте ГУР и на официальных страницах ГУР в соцсетях. Такие страницы обозначены синей или зеленой галочкой.

Кроме того, безопасно и анонимно связаться с ГУР следующими способами:

По электронной почте: [email protected]

Через Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41



Дополнение

Кроме того, разведка обнародовала список фейковых ботов, которые были созданы врагом. Украинцев просят избегать контактов с этими чат-ботами и по возможности оставить жалобу на них. Речь идет о:

1. https://t.me/gur_officialBot

2. https://t.me/gurofficiaI_bot

3. https://t.me/gur_oficiall_bot

4. https://t.me/gur_offisial_bot

5. https://t.me/gur_official_ua_bot

6. https://t.me/gur_ukr_bot

7. https://t.me/gurmobot

8. https://t.me/gurmo_officialbot

Напомним

Координационный штаб предупреждает о фейковых копиях государственных проектов для родственников пленных. Таким образом россияне собирают данные украинцев для вербовки, шантажа и манипуляций.