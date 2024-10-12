В Генштабі підтвердили ураження ворожого складу паливно-мастильних матеріалів на ТОТ Луганщини
Київ • УНН
Генштаб підтвердив ураження складу паливно-мастильних матеріалів у окупованих Ровеньках Луганської області. На об'єкті, який постачав нафтопродукти для армії рф, зафіксовано пожежу.
Сили оборони у ніч на 12 жовтня завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів біля Ровеньок на окупованій території Луганської області, на якому зберігалися нафтопродукти. Наразі на складі фіксується пожежа. Про це заявили у суботу в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
Сьогодні вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії рф. На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються
Як повідомляється, завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Зазначається, що раніше дана нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю.
Раніше російські Telegram - канали писали, що в тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області після атаки, попередньо БПЛА, горить нафтобаза.