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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Генштабе подтвердили поражение вражеского склада горюче-смазочных материалов на ВОТ Луганщины

В Генштабе подтвердили поражение вражеского склада горюче-смазочных материалов на ВОТ Луганщины

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 06:27  •  2615 просмотра

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Генштаб подтвердил поражение склада горюче-смазочных материалов в оккупированных Ровеньках Луганской области. На объекте, который поставлял нефтепродукты для армии рф, зафиксирован пожар.

Силы обороны в ночь на 12 октября нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов возле Ровенек на оккупированной территории Луганской области, на котором хранились нефтепродукты. Сейчас на складе фиксируется пожар. Об этом заявили в субботу в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Сегодня ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ. На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются

- говорится в заявлении Генштаба.

Как сообщается, задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Отмечается, что ранее данная нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что в временно оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки, предварительно БПЛА, горит нефтебаза.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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