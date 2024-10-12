В Генштабе подтвердили поражение вражеского склада горюче-смазочных материалов на ВОТ Луганщины
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение склада горюче-смазочных материалов в оккупированных Ровеньках Луганской области. На объекте, который поставлял нефтепродукты для армии рф, зафиксирован пожар.
Силы обороны в ночь на 12 октября нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов возле Ровенек на оккупированной территории Луганской области, на котором хранились нефтепродукты. Сейчас на складе фиксируется пожар. Об этом заявили в субботу в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Сегодня ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ. На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются
Как сообщается, задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Отмечается, что ранее данная нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием.
Ранее российские Telegram-каналы писали, что в временно оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки, предварительно БПЛА, горит нефтебаза.