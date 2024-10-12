На нафтобазі на окупованій Луганщині сталася пожежа: що відомо
Київ • УНН
На тимчасово окупованій території Луганщини горить нафтобаза після ймовірної атаки безпілотників. Російське міноборони заявляє про знищення 47 БПЛА над територією рф за ніч.
В тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області після атаки, попередньо БПЛА, горить нафтобаза, повідомляють російські Telegram - канали, передає УНН.
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Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала пожежу в районі нафтобази в окупованих Ровеньках.
Згідно з даними FIRMS, після атаки, попередньо, БПЛА в районі нафтобази в луганських Ровеньках зафіксовано пожежу.
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Тим часом, як заявили в міноборони рф за ніч російська протиповітряна оборона знищила і перехопила над територією рф 47 БПЛА. "17 БПЛА перехоплено і знищено над територією краснодарського краю, 16 - над акваторією Азовського моря, 12 - над територією курської області, два - над територією бєлгородської області", - повідомило російське військове відомство.
Губернатор бєлгородської області тим часом повідомив, що одна людина загинула, 11 дістали поранення під час обстрілу 11 жовтня. Внаслідок обстрілу села Устинка Бєлгородського району вранці 12 жовтня постраждали ще 3 мирних жителі, заявив гладков.
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