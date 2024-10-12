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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На нафтобазі на окупованій Луганщині сталася пожежа: що відомо

Київ • УНН

 • 18508 перегляди

На тимчасово окупованій території Луганщини горить нафтобаза після ймовірної атаки безпілотників. Російське міноборони заявляє про знищення 47 БПЛА над територією рф за ніч.

На нафтобазі на окупованій Луганщині сталася пожежа: що відомо

В тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області після атаки, попередньо БПЛА, горить нафтобаза, повідомляють російські Telegram - канали, передає УНН.

Деталі

Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала пожежу в районі нафтобази в окупованих Ровеньках. 

Згідно з даними FIRMS, після атаки, попередньо, БПЛА в районі нафтобази в луганських Ровеньках зафіксовано пожежу.

Доповнення

Тим часом, як заявили в міноборони рф за ніч російська протиповітряна оборона знищила і перехопила над територією рф 47 БПЛА. "17 БПЛА перехоплено і знищено над територією краснодарського краю, 16 - над акваторією Азовського моря, 12 - над територією курської області, два - над територією бєлгородської області", - повідомило російське військове відомство.

Губернатор бєлгородської області тим часом повідомив, що одна людина загинула, 11 дістали поранення під час обстрілу 11 жовтня. Внаслідок обстрілу села Устинка Бєлгородського району вранці 12 жовтня постраждали ще 3 мирних жителі, заявив гладков.

Ураження нафтобази в Феодосії: в окупантів виник дефіцит палива, вони створюють мобільні заправки11.10.24, 16:44 • 14067 переглядiв

Тетяна Краєвська

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