На нефтебазе на оккупированной Луганщине произошел пожар: что известно
Киев • УНН
На временно оккупированной территории Луганщины горит нефтебаза после вероятной атаки беспилотников. Российское минобороны заявляет об уничтожении 47 БПЛА над территорией рф за ночь.
Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки, предварительно БПЛА, горит нефтебаза, сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала пожар в районе нефтебазы в оккупированных Ровеньках.
Согласно данным FIRMS, после атаки, предварительно, БПЛА в районе нефтебазы в луганских Ровеньках зафиксирован пожар.
Дополнение
Тем временем, как заявили в минобороны рф за ночь российская противовоздушная оборона уничтожила и перехватила над территорией рф 47 БПЛА. "17 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией краснодарского края, 16 - над акваторией Азовского моря, 12 - над территорией курской области, два - над территорией Белгородской области", - сообщило российское военное ведомство.
Губернатор Белгородской области тем временем сообщил, что один человек погиб, 11 получили ранения во время обстрела 11 октября. В результате обстрела села Устинка Белгородского района утром 12 октября пострадали еще 3 мирных жителя, заявил Гладков.
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