На нефтебазе на оккупированной Луганщине произошел пожар: что известно

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  138560 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  147750 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  138310 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  129714 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  114678 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108291 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107601 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91775 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На нефтебазе на оккупированной Луганщине произошел пожар: что известно

На нефтебазе на оккупированной Луганщине произошел пожар: что известно

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 06:20  •  3694 просмотра

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На временно оккупированной территории Луганщины горит нефтебаза после вероятной атаки беспилотников. Российское минобороны заявляет об уничтожении 47 БПЛА над территорией рф за ночь.

Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки, предварительно БПЛА, горит нефтебаза, сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала пожар в районе нефтебазы в оккупированных Ровеньках. 

Согласно данным FIRMS, после атаки, предварительно, БПЛА в районе нефтебазы в луганских Ровеньках зафиксирован пожар.

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Дополнение

Тем временем, как заявили в минобороны рф за ночь российская противовоздушная оборона уничтожила и перехватила над территорией рф 47 БПЛА. "17 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией краснодарского края, 16 - над акваторией Азовского моря, 12 - над территорией курской области, два - над территорией Белгородской области", - сообщило российское военное ведомство.

Губернатор Белгородской области тем временем сообщил, что один человек погиб, 11 получили ранения во время обстрела 11 октября. В результате обстрела села Устинка Белгородского района утром 12 октября пострадали еще 3 мирных жителя, заявил Гладков.

Поражение нефтебазы в Феодосии: у оккупантов возник дефицит топлива, они создают мобильные заправки11 октября 2024, 13:44 • 11507 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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