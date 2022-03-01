В Грузії опозиціонери вимагають відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На тлі широкомасштабних бойових дій в Україні грузинська опозиція висунула владі країни низку політичних вимог, головна з яких – відставка прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ехо Кавказу.
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Умови були озвучені на акції протесту в центрі Тбілісі, до якої приєдналися сотні людей, які вважають неприйнятною позицію Тбілісі щодо української кризи.
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“По-перше, має піти Іраклій Гарібашвілі... По-друге, ми маємо перейти до конкретних та дієвих кроків, щоб допомогти Україні. Третя наша вимога, щоб одразу після їхнього відходу Грузія подала заявку на членство в Євросоюзі”, — заявила на мітингу лідер партії “Дроа” Елене Хоштарія.
Після звернення Хоштарія учасники мітингу почали кричати “Іди” на адресу прем’єра Гарібашвілі.
Наразі акція триває. Рух на проспекті Руставелі був паралізований.
Акції на підтримку України продовжуються у Тбілісі та інших містах Грузії з 24 лютого, проте до цього часу вони не були політичними. Сьогоднішній мітинг став першим, коли сцену зайняли лідери опозиції.
Додамо
Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не вводитиме санкції проти Росії через прагматичні міркування.