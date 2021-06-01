В Естонії скасовують обов'язкове носіння масок

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"Згідно з рішенням уряду, основний обов'язок носіння маски закінчиться завтра, і буде замінено рекомендацією носити маску в закритих приміщеннях з великим скупченням людей. Департамент здоров'я залишає за собою право накладати зобов'язання по масці, якщо це необхідно, і це право також залишається за роботодавцями", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Прем'єр-міністр Кая Каллас заявив, що завдяки зусиллям естонського народу по боротьбі з коронавірусом і активної вакцинації рівень інфікування значно знизився. Тому з середи носити маску в приміщенні більше не обов'язково.

"У той же час хочу нагадати всім, що коронавірус нікуди не подівся, тому ми рекомендуємо продовжувати носити маску в закритих і багатолюдних місцях і, звичайно ж, коли орган охорони здоров'я або роботодавець вимагає, щоб ви носили маску. В певних ситуаціях", - зазначив Каллас.

Так, загальнонаціональне зобов'язання носити маску закінчується у всіх громадських приміщеннях, будинках для людей похилого віку та навчальних закладах, де воно діє до сих пір. Це стосується магазинів, послуг, освіти, культури, спорту, церков, розваг тощо. Носіння маски або прикриття рота і носа як раніше раніше рекомендується в закритих і багатолюдних місцях з поганою вентиляцією і неможливістю триматися подалі від сторонніх, наприклад, в громадському транспорті

Уряд також не продовжить нічну заборону на продаж алкогольних напоїв, яка закінчилася 31 травня.

Доповнення

Ізраїль скасовує карантин з 1 червня. Влада Великої Британії і Португалії також послаблює обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією.

Також Чилі послаблює карантин для вакцинованих осіб.



