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Чили ослабляет карантин для вакцинированных лиц

Киев • УНН

 • 13126 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Чилийцы, полностью вакцинированы против COVID-19, смогут свободно передвигаться в пределах страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Чили ослабляет карантин для вакцинированных лиц

Детали

Люди в Чили, которые завершили цикл вакцинации, смогут как передвигаться между общинами, которые находятся как в карантине, так и вне его, а также свободно путешествовать внутри страны. Все остальные санитарные меры, включая ношение масок и социальное дистанцирование, останутся неизменными.

Новые послабления для растущей группы привитых граждан не будут включать зарубежные поездки, ведь границы будут закрыты до 15 июня.

Путешествия по южноамериканском государстве были значительно ограничены на фоне резкого всплеска инфекций.

Дополнение

Чили привило более 50% своего населения, или 7,7 миллиона человек, двумя дозами вакцины, заключает ее среди мировых лидеров в области вакцинации против COVID-19. читать дальше

Страна подтвердила более 1,3 миллиона случаев коронавируса с момента начала пандемии и 28 548 случаев смерти от очень заразного респираторного заболевания.

В Чили будет действовать новый “пропуск мобильности”, который будет использовать QR-код, матричный штрих-код, к которому часто получают доступ через мобильный телефон, позволит правительству немедленно изменить статус людей в случае заражения. Владельцам пропуска не допускается путешествовать во время ночного комендантского часа, который действовал с момента пандемии в марте 2020 года, и они должны соблюдать жесткие ограничения на социальных и рабочих собраниях.

Напомним

Израиль отменяет карантин с 1 июня. Власти Великобритании и Португалии также ослабляет ограничения, направленные на борьбу с пандемией.

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