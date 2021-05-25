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Чилі послаблює карантин для вакцинованих осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Чилійці, повністю вакциновані проти COVID-19, зможуть вільніше пересуватися в межах країни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Чилі послаблює карантин для вакцинованих осіб

Деталі

Люди в Чилі, які завершили цикл вакцинації, зможуть як пересуватися між громадами, які перебувають як в карантині, так і поза ним, а також вільніше подорожувати всередині країни. Усі інші санітарні заходи, включаючи носіння масок та соціальне дистанціювання, залишаться незмінними.

Нові послаблення для зростаючої групи щеплених громадян не включатимуть закордонні поїздки, адже кордони будуть закриті до 15 червня.

Подорожі по південноамериканській державі були значно обмежені на тлі різкого сплеску інфекцій.

Доповнення

Чилі прищепило понад 50% свого населення, або 7,7 мільйона людей, двома дозами вакцини, що підсумовує її серед світових лідерів у галузі вакцинації проти COVID-19. читати далі

Країна підтвердила понад 1,3 мільйона випадків коронавірусу з моменту початку пандемії та 28 548 випадків смерті від дуже заразного респіраторного захворювання.

У Чилі буде діяти новий “пропуск мобільності”, який буде використовувати QR-код, матричний штрих-код, до якого часто отримують доступ через мобільний телефон, що дозволить уряду негайно змінити статус людей у ​​разі зараження. Власникам пропуску не дозволяється подорожувати під час нічної комендантської години, яка діяла з моменту пандемії в березні 2020 року, і вони повинні дотримуватися жорстких обмежень на соціальні та робочі збори.

Нагадаємо

Ізраїль скасовує карантин з 1 червня. Влада Великобританії і Португалії також послаблює обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією.

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