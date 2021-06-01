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В Эстонии отменяют обязательное ношение масок

Киев • УНН

 • 20208 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Согласно решению правительства Эстонии со 2 июня обязанность носить маски будет заменена рекомендации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительство Эстонской Республики.

В Эстонии отменяют обязательное ношение масок

Цитата:

"Согласно решению правительства, основная обязанность ношения маски закончится завтра, и будет заменена рекомендацией носить маску в закрытых помещениях с большим скоплением людей. Департамент здоровья оставляет за собой право накладывать обязательства по маске, если это необходимо, и это право также остается за работодателями", - говорится в сообщении.

Детали

Премьер-министр Кая Каллас заявил, что благодаря усилиям эстонского народа по борьбе с коронавирусом и активной вакцинации уровень инфицирования значительно снизился. Поэтому со среды носить маску в помещении больше не обязательно.

"В то же время хочу напомнить всем, что коронавирус никуда не делся, поэтому мы рекомендуем продолжать носить маску в закрытых и многолюдных местах и, конечно же, когда орган здравоохранения или работодатель требует, чтобы вы носили маску. В определенных ситуациях" , - отметил Каллас.

Так, общенациональное обязательство носить маску заканчивается во всех общественных помещениях, домах престарелых и учебных заведениях, где оно действует до сих пор. Это касается магазинов, услуг, образования, культуры, спорта, церквей, развлечений и тому подобное. Ношение маски или прикрытие рта и носа как раньше по прежнему рекомендуется в закрытых и многолюдных местах с плохой вентиляцией и невозможностью держаться подальше от посторонних, например, в общественном транспорте

Правительство также не продлит ночной запрет на продажу алкогольных напитков, который закончился 31 мая.

Дополнение

Израиль отменяет карантин с 1 июня. Власти Великобритании и Португалии также ослабляют ограничения, направленные на борьбу с пандемией.

Также Чили ослабляет карантин для вакцинированных лиц.

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