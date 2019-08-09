В Чилі при стрільбі в ігровому клубі загинули п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. П'ятеро людей загинули в четвер увечері в результаті стрілянини в залі ігрових автоматів в Пуенте-Альто, передмісті чилійської столиці Сантьяго. Про це повідомила радіостанція BioBio з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає УНН.
Як повідомили радіостанції очевидці, стрілянину по відвідувачах ігрового закладу відкрив невідомий чоловік. За даними поліції, зловмисник зробив в приміщенні не менше 20 пострілів. Ймовірно, причиною стрілянини став конфлікт, що стався незадовго до цього зовні закладу.
Ведуться пошуки нападника. Правоохоронці не виключають, що у нього могли бути спільники.
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Нагадаємо, нещодавно в США сталася серія масових вбивств, коли 3 серпня 21-річний білий чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо (штат Техас). Тоді загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція.
Той, хто стріляв розмістив в інтернеті “маніфест” із закликами “не допустити вторгнення в Техас” мексиканських іммігрантів.
У ніч на неділю інша стрілянина також була відкрита в центрі Дейтона, штат Огайо, в результаті загинули дев’ять чоловік, поранення отримали 27. Стрілець був убитий на місці співробітниками поліції. Ще семеро людей отримали поранення вночі при стрільбі в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).