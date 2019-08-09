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В Чили при стрельбе в игровом клубе погибли пять человек

В Чили при стрельбе в игровом клубе погибли пять человек

Киев  •  УНН

 • 11953 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Пять человек погибли в четверг вечером в результате стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго. Об этом сообщила радиостанция BioBio со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает УНН.

Как сообщили радиостанции очевидцы, стрельбу по посетителям игрового заведения открыл вошедший туда неизвестный мужчина. По данным полиции, злоумышленник сделал в помещении не менее 20 выстрелов. Вероятно, причиной стрельбы стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.

Ведутся поиски нападающего.

Правоохранители не исключают, что у него могли быть сообщники.

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Напомним, недавно в США произошла серия массовых убийств, когда 3 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Тогда погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция.

Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов.

В ночь на воскресенье другая стрельба также была открыта в центре Дейтона, штат Огайо, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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