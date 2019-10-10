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В Австралії прем'єру Нідерландів Рютте вручили нагороду за зусилля у розслідуванні справи MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Глава уряду Нідерландів Марк Рютте отримав нагороду за роботу зроблену під час розслідування катастрофи МН17, поки перебував у Австралії. Про це повідомляє УНН із посиланням на нідерландське видання RTL Nieuws.

В Австралії прем'єру Нідерландів Рютте вручили нагороду за зусилля у розслідуванні справи MH17

“(Прем’єр-міністр Нідерландів) Марк Рютте отримав високу нагороду під час робочого візиту до Австралії. Нагороду вручено за вправне керівництво під час розслідування трагедії MH17”, — ідеться у повідомленні.

П’ять років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

Як повідомляв УНН, парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі МН17.

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Напередодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів. Під час зустрічі були обговорені теми Донбасу, МН17 та інвестицій.

Mark Rutte heeft op zijn werkbezoek in Australië een hoge onderscheiding gekregen. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn uitstekende leiderschap tijdens het MH17-drama. pic.twitter.com/1uWPwgt6lq

— RTL Nieuws (@RTLnieuws) October 9, 2019

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