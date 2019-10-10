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В Австралии премьеру Нидерландов Рютте вручили награду за усилия в расследовании дела MH17

Киев • УНН

 • 13957 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Глава правительства Нидерландов Марк Рютте получил награду за работу сделанную во время расследования катастрофы МН17, пока находился в Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нидерландское издание RTL Nieuws.

В Австралии премьеру Нидерландов Рютте вручили награду за усилия в расследовании дела MH17

“(Премьер-министр Нидерландов) Марк Рютте получил высокую награду во время рабочего визита в Австралию. Награда вручена за умелое руководство при расследовании трагедии MH17”, — говорится в сообщении.

Пять лет назад — 17 июля 2014 — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

Как сообщал УНН, парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в катастрофе МН17.

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Накануне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов. Во время встречи были обсуждены темы Донбасса, МН17 и инвестиций.

Mark Rutte heeft op zijn werkbezoek in Australië een hoge onderscheiding gekregen. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn uitstekende leiderschap tijdens het MH17-drama. pic.twitter.com/1uWPwgt6lq

— RTL Nieuws (@RTLnieuws) October 9, 2019

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