Донбас, МН17 та інвестиції: про що говорив Зеленський із главою МЗС Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Під час зустрічі Президент України Володимир Зеленський з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком було обговорено співпрацю щодо справи про збиття літака рейсу МН17 “Малайзійських авіаліній”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента України.
“Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 „Малайзійських авіаліній“. Також ішлося про взаємодію сторін у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України”, — йдеться в повідомленні.
Також, Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.
“Міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, Зеленський подякував Нідерландам за незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, неухильне дотримання режиму санкцій Європейського Союзу щодо РФ, невизнання незаконної анексії українського Криму Росією.
Нагадаємо, парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі МН17.