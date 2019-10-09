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Донбасс, МН17 и инвестиции: о чем говорил Зеленский с главой МИД Нидерландов

Киев • УНН

 • 14882 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Во время встречи Президент Украины Владимир Зеленский с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком было обсуждено сотрудничество по делу о катастрофе самолета рейса МН17 “Малайзийских авиалиний”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента Украины.

Донбасс, МН17 и инвестиции: о чем говорил Зеленский с главой МИД Нидерландов

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивании самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний". Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.

Также, Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Европейского Союза в отношении РФ, непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

Напомним, парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в катастрофе МН17.

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