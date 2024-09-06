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В АРМА потрібно провести незалежний зовнішній аудит, щоб визначити ефективність роботи цього органу - юрист

В АРМА потрібно провести незалежний зовнішній аудит, щоб визначити ефективність роботи цього органу - юрист

Київ • УНН

 • 105796 перегляди

Адвокат Дмитро Остапенко підтримує проведення зовнішнього аудиту АРМА для перевірки ефективності роботи агентства. Експерти вказують на відсутність повноцінного аудиту та можливі корупційні ризики в діяльності АРМА.

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів (АРМА) необхідно провести повноцінний незалежний зовнішній аудит, щоб перевірити ефективність роботи цього органу і його керівництва. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, партнер АО "Кролевецький і партнери" Дмитро Остапенко.

Щодо зовнішнього аудиту – я обома руками за, це ніколи не заважає. Навіть більше того, підконтрольність і підзвітність органів державної влади – це запорука їхньої ефективності. Тому я вважаю, що є всі підстави для того, щоб його провести,

- сказав юрист.

Він зазначив, що у суспільства було багато запитань до роботи попередніх керівників АРМА, а тому міжнародні фахівці змогли б "пролити світло" на те, чи виправила нинішня очільниця АРМА Олена Дума помилки і чи стало агентство працювати ефективніше.

"Чи це на часі – переконаний що так, адже зараз кожна копійка нам, державі потрібна", - вказав Остапенко.

Додамо

Зазначимо, заяви про необхідність проведення незалежного зовнішнього аудиту в АРМА звучали вже неодноразово. Зокрема, про юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук зазначав, що повноцінний зовнішній аудит АРМА жодного разу не проводився, а обмежена кількість інформації про діяльність агентства може мати корупційні ризики.

На тлі критики голова АРМА Олена Дума навіть зробила заяву про те, що замовила аудит діяльності агентства за 2023 рік у Рахункової палати.

У той же час, варто додати, що Державне бюро розслідувань вже розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірної службової недбалості керівництва АРМА. Воно було відкрите ще в березні цього року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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