В АРМА потрібно провести незалежний зовнішній аудит, щоб визначити ефективність роботи цього органу - юрист

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів (АРМА) необхідно провести повноцінний незалежний зовнішній аудит, щоб перевірити ефективність роботи цього органу і його керівництва. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, партнер АО "Кролевецький і партнери" Дмитро Остапенко.

Щодо зовнішнього аудиту – я обома руками за, це ніколи не заважає. Навіть більше того, підконтрольність і підзвітність органів державної влади – це запорука їхньої ефективності. Тому я вважаю, що є всі підстави для того, щоб його провести,