В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) необходимо провести полноценный независимый внешний аудит, чтобы проверить эффективность работы этого органа и его руководства. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, партнер АО "Кролевецкий и партнеры" Дмитрий Остапенко.

Относительно внешнего аудита - я обеими руками за, это никогда не мешает. Более того, подконтрольность и подотчетность органов государственной власти - это залог их эффективности. Поэтому я считаю, что есть все основания для того, чтобы его провести, - сказал юрист.

Он отметил, что у общества было много вопросов к работе предыдущих руководителей АРМА, а потому международные специалисты смогли бы "пролить свет" на то, исправила ли нынешняя руководительница АРМА Елена Дума ошибки и стало ли агентство работать эффективнее.

"Актуально ли это - убежден что да, ведь сейчас каждая копейка нам, государству нужна", - указал Остапенко.

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Отметим, заявления о необходимости проведения независимого внешнего аудита в АРМА звучали уже неоднократно. В частности, юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук отмечал, что полноценный внешний аудит АРМА ни разу не проводился, а ограниченное количество информации о деятельности агентства может иметь коррупционные риски.

На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.

В то же время, стоит добавить, что Государственное бюро расследований уже расследует уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства АРМА. Оно было открыто еще в марте этого года.