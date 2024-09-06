В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
Киев • УНН
Адвокат Дмитрий Остапенко поддерживает проведение внешнего аудита АРМА для проверки эффективности работы агентства. Эксперты указывают на отсутствие полноценного аудита и возможные коррупционные риски в деятельности АРМА.
В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) необходимо провести полноценный независимый внешний аудит, чтобы проверить эффективность работы этого органа и его руководства. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, партнер АО "Кролевецкий и партнеры" Дмитрий Остапенко.
Относительно внешнего аудита - я обеими руками за, это никогда не мешает. Более того, подконтрольность и подотчетность органов государственной власти - это залог их эффективности. Поэтому я считаю, что есть все основания для того, чтобы его провести,
Он отметил, что у общества было много вопросов к работе предыдущих руководителей АРМА, а потому международные специалисты смогли бы "пролить свет" на то, исправила ли нынешняя руководительница АРМА Елена Дума ошибки и стало ли агентство работать эффективнее.
"Актуально ли это - убежден что да, ведь сейчас каждая копейка нам, государству нужна", - указал Остапенко.
Добавим
Отметим, заявления о необходимости проведения независимого внешнего аудита в АРМА звучали уже неоднократно. В частности, юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук отмечал, что полноценный внешний аудит АРМА ни разу не проводился, а ограниченное количество информации о деятельности агентства может иметь коррупционные риски.
На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.
В то же время, стоит добавить, что Государственное бюро расследований уже расследует уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства АРМА. Оно было открыто еще в марте этого года.